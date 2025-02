Meteo, sole fino a venerdì poi probabili nevicate al Nord: ecco dove

Lifestyle

Godere di paesaggi mozzafiato rispettando l'ambiente. Che si sia appassionati di sci, amanti delle ciaspolate o semplicemente in cerca di relax in uno chalet, l’inverno è il momento perfetto per una fuga sulla neve. Tanto più quando è possibile lasciare a casa l'auto. Con l'aiuto di Trainline, piattaforma leader per la prenotazione di viaggi in treno e pullman, abbiamo individuato 10 destinazioni invernali da raggiungere comodamente sui binari per una vacanza all’insegna del comfort e della sostenibilità