Giornata mondiale contro cancro, Rocco Giocattoli sostiene Peter Pan

Attraverso la donazione che consentirà la realizzazione dell’illuminazione di un giardino terapeutico, un ambiente verde capace di migliorare sensibilmente la qualità della vita dei pazienti. Un’oasi di pace in grado di ridurre stress e ansia tramite il contatto con la natura e stimoli sensoriali, ma anche un luogo di aggregazione che favorisce l’incontro con gli altri ospiti e rafforza i legami interpersonali. Lo scenografico impianto luminoso regala al giardino un’atmosfera fiabesca e rilassante, rendendolo un luogo immaginifico in cui ogni elemento è studiato per favorire il benessere psicofisico. Interamente realizzato con materiali non inquinanti ed elementi naturali, il giardino permetterà ai suoi ospiti di sentirsi “a Casa”, ritrovando un po’ della serenità e della normalità perduta.

Peter Pan

Oltre alla donazione, Rocco Giocattoli, in linea con quanto fatto negli anni precedenti, continuerà ad essere al fianco di Peter Pan per amplificare tutte le Campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi come la Giornata Mondiale della lotta contro il cancro infantile, il 5x1000 e il “Settembre d’Oro” (mese mondiale dedicato alla lotta contro il cancro infantile) tramite la rete di negozi, l’e-commerce e i social network. Ogni anno, moltissimi bambini sono costretti a lasciare la propria città o addirittura il proprio Paese per sottoporsi a estenuanti terapie oncologiche che possono tenerli lontani da casa per mesi, se non per anni. Dal 1994, l’associazione Peter Pan ODV di Roma impiega i propri sforzi nell’accogliere e supportare all’interno delle sue strutture di accoglienza le famiglie che vengono a Roma per le cure.