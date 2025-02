Sono tre gli indagati per il crollo della trave in un cantiere per la realizzazione di un supermercato Esselunga a Firenze. La tragedia sul lavoro è avvenuta il 16 febbraio di un anno fa e causò la morte di cinque operai (IL VIDEO DEL DISASTRO). In corso di esecuzione anche un provvedimento di sequestro che riguarderebbe l'azienda che costruì la trave.