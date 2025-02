Venezia, donna aggredisce passeggeri sul treno: arrestata

Attimi di paura su un treno all’altezza della stazione ferroviaria di Spinea poco distante da Venezia. Una donna è stata arrestata dalla polizia ferroviaria per aver aggredito una passeggera e poi minacciato con una forbice un'altra persona che era intervenuta per difendere la malcapitata. A far intervenire gli agenti è stato il capotreno in servizio sulla tratta Bassano-Venezia.