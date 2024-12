Capotreno aggredito da un passeggero sul Regionale Milano-Bologna

L'aggressione è avvenuta all'altezza della stazione di Fidenza, in provincia di Parma. L''uomo è stato identificato e fermato dalla polizia ferroviaria, mentre l'operatore di Trenitalia è stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vaio per accertamenti

Nella tarda mattinata di oggi, presso la stazione di Fidenza, in provincia di Parma, un passeggero del convoglio regionale diretto a Milano ha aggredito il capotreno con un pugno al volto a seguito della richiesta di esibire il titolo di viaggio.

Fermato l'aggressore

In evidente stato di alterazione, l’aggressore ha prima rotto il vetro della cabina di guida con il martello utilizzato per le emergenze, poi ha colpito il capotreno al volto, rendendo necessario l’intervento dei volontari del 118 presenti a Fidenza, che hanno accompagnato il ferroviere presso il vicino ospedale di Vaio. Gli agenti della Polizia ferroviaria sono intervenuti per fermare l'aggressore, che è stato identificato tramite fotografia e impronte digitali.