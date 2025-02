Sciopero aeroporti 5 febbraio 2025, orari e voli garantiti

Si prospetta un mercoledì di disagi per coloro che viaggeranno in aereo: Flai Trasporti e Servizi e Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero di 24 ore che interesserà diversi scali in tutta Italia. Garantiti i voli nella fascia di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21

Il 5 febbraio sarà un mercoledì nero per coloro che viaggeranno in aereo. Come si legge sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono in programma due scioperi: il primo sarà di 4 ore, dalle 12 alle 16, e riguarderà i dipendenti di SEA Prime che operano nell’aeroporto di Milano Linate. Il secondo sarà un'agitazione nazionale di 24 ore che interesserà l’aeroporto milanese e diversi altri scali in tutta Italia: a proclamarla sono state le sigle sindacali Flai Trasporti e Servizi e Usb Lavoro Privato.

Le fasce garantite

Come sempre, l’Enac garantirà i voli nelle fasce protette nelle giornate di scioperi, cioè dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Ulteriori informazioni si possono visualizzare nella pagina di Enac. A questo proposito, il consiglio per i viaggiatori è quello di verificare lo stato del proprio volo sui siti delle compagnie aeree e di arrivare in aeroporto con largo anticipo, perché ci potrebbero essere rallentamenti nelle operazioni.

I diritti del passeggero

In base al Regolamento Europeo n. 261 del 2004, la compagnia aerea sarà tenuta a fornire a ogni passeggero la prenotazione di un volo alternativo che permetta di giungere a destinazione oppure il rimborso del costo del biglietto aereo; l’erogazione di un voucher per acquistare pasti e bevande; il pernottamento in hotel in caso di partenza rinviata; la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche (oppure via fax oppure l'invio di una e-mail) e il trasferimento da e per l’aeroporto nel caso in cui venga fornito alloggio per la notte.