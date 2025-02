Esposto contro il procuratore Lo Voi, aperto fascicolo senza indagati

La Procura di Perugia avrebbe aperto un fascicolo senza ipotesi di reato o indagati, ovvero a modello 45, dopo avere ricevuto l'esposto dell'avvocato Luigi Mele nei confronti del Procuratore di Roma Francesco Lo Voi e dell' avvocato Luigi Li Gotti nell'ambito della vicenda Almasri . L'esposto era stato inviato alla Procura di Perugia, in quanto competente di tutti i procedimenti che riguardano i magistrati romani. L'apertura di un fascicolo a modello 45 sarebbe stata decisa in base alla direttiva emanata dal Procuratore Raffaele Cantone dopo la riforma Cartabia. In merito all'evoluzione del procedimento viene mantenuto il massimo riserbo.

Il dibattito politico

Il dibattito politico sulla vicenda intanto continua a essere infiammato. "Ribadisco la richiesta per avere un'informativa immediata sul caso Almasri. A fronte della diserzione di due ministri della Repubblica, sono stati sospesi i lavori di quest'Aula" ha detto oggi la capogruppo del Pd Chiara Braga, in apertura della seduta d'Aula della Camera. "Domani è convocata una conferenza dei capigruppo e anticipiamo che non siamo disponibili a riprendere i lavori d'Aula se non ci sarà una risposta adeguata. Di questo tema si deve parlare qui, in Parlamento", ha aggiunto.