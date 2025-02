Pulmino sci club si ribalta nel lecchese, 6 bimbi ed una adulta feriti

Il gruppo era diretto a Madesimo per una sciata domenicale e alla guida c'era una giovane di 22 anni. Nella zona c'era una forte nebbia che potrebbe essere alla base dell'incidente, ma sono ancora in corso le indagini per capire l'esatta dinamica dell'incidente

Il pulmino di uno sci club è uscito di strada e si è ribaltato questa mattina dopo le 6 a Primaluna, nel Lecchese, lungo la via Provinciale. Sette persone sono rimaste ferite. Si tratta di una ragazza di 22 anni, l'unica maggiorenne, e di 6 ragazzini fra gli otto e gli undici anni, che sono stati portati in codice giallo in ospedale. In particolare una undicenne è stata portata con l'elisoccorso allo ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, gli altri (un'altra undicenne, un maschio di dieci e uno di otto e due bambine di nove anni, insieme alla 22enne) all'ospedale di Lecco.

I soccorsi

I Vigili arrivati sul posto con un'autopompa serbatoio hanno utilizzato cesoie e divaricatori per liberare le persone rimaste intrappolate nel pulmino, tra cui diversi bambini tra gli 8 e gli 11 anni. Nessun ferito grave, il gruppo è stato soccorso dal personale sanitario del 118. Il gruppo era diretto a Madesimo per una sciata domenicale e alla guida c'era una giovane di 22 anni. Nella zona c'era una forte nebbia che potrebbe essere alla base dell'incidente su cui indagano le autorità competenti.