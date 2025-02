Gioia Tauro, blitz in una fattoria: armi e droga nascosti sottoterra

Un arsenale di armi da guerra e un carico di droga nascosti nel terreno di un'azienda agricola. È questa la scoperta effettuata dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro impegnati in un'operazione che, coordinata dalla Procura di Palmi, ha l'obiettivo di sventare traffici illeciti di grande portata. Durante la perquizione dell'azienda agricola della Piana, nel comune calabrese, i carabinieri hanno rinvenuto oltre 20 armi da fuoco, tra cui fucili M4 e AK-47, pistole di vario calibro e circa 2.000 munizioni. Oltre a questo, anche un carico di cocaina, per un peso complessivo di circa 6 chilogrammi.

L'arsenale nascosto sottoterra

L'arsenale era nascosto all'interno di bidoni metallici sigillati e sotterrati a più di due metri di profondità. Per recuperare il materiale, posizionato in una zona appositamente selezionata per eludere eventuali controlli, è stato necessaro l'utilizzo di un'escavatrice. Come riferiscono le autorità, l'uso di tecniche sofisticate di occultamento testimonia l'elevato livello organizzativo della criminalità.

Le indagini

Nel frattempo, il proprietario dell'azienda agricola coinvolta è stato deferito all'autorità giudiziaria per il presunto coinvolgimento nel traffico di armi e droga. Gli inquirenti, intanto, sono impegnati per ricostruire le modalità con cui l'arsenale è stato occultato e per verificare eventuali collegamenti con le organizzazioni criminali attive nel territorio.