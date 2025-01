Nave incagliata sul pontile di Massa, indagato il comandante

Accusato di naufragio colposo il comandante della Guang Rong, Milan Durisic, 42 anni, del Montenegro. Proseguono intanto i lavori di imessa in sicurezza del mercantile lo sversamento del carburante in mare

C'è un primo indagato nella vicenda della nave battente bandiera cipriota che martedi sera si è abbattuta contro il Pontile di Marina di Massa a causa del maltempo. A finire nel registro degli indagati il comandante della Guang Rong, Milan Durisic, 42 anni, del Montenegro. L'uomo dovrà rispondere di naufragio colposo. Intanto malgrado il maltempo lungo la costa proseguono i lavori di messa in sicurezza dell'imbarcazione di oltre cento metri di lunghezza. Il primo obiettivo è quello di scongiurare lo sversamento in mare del carburante della nave.

Installate le panne protettive intorno al mercantile per contenere gli effetti di un eventuale sversamento di carburante dal mercantile. Anche se al momento non risultano tracce di rilasci in mare. Due i tipi di panne, uno più vicino alla nave e uno più esterno, con maggiori capacità di assorbimento assorbimento. "Per fortuna sembra che i grandi serbatoi non siano stati toccati, pare le chiazze che si vedono intorno siano sostanzialmente limitate a chiazze d'olio" ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Visibilità ancora ridotta

Il mare si è calmato, e ha consentito ai sommozzatori di polizia, vigili del fuoco e guardia costiera di fare "un'analisi tattile" dello scavo come spiega il prefetto Guido Aprea: "La visibilità resta ancora ridotta, il moto ondoso non ha fatto abbassare la parte melmosa del mare". Il sindaco di Massa Francesco Persiani aggiunge: "Non è possibile scandagliare bene il fondale. Ci aspettiamo che nei prossimi giorni la situazione possa evolvere in modo tale da avere un quadro chiaro per la messa in sicurezza della nave e dell'ambiente circostante".