Incidente sul lavoro a Mantova, uomo morto schiacciato a Marcaria

Il giovane, residente a Guidizzolo, in provincia di Mantova, questa mattina stava lavorando da solo in un campo quando una rotoballa di fieno l’ha travolto causandone la morte. Quando l’allarme è scattato e i mezzi del 118 sono giunti sul luogo era ormai troppo tardi. Sul posto sono intervenuti i tecnici di medicina del lavoro di Ats Vapadana e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto e svolgere tutti gli accertamenti necessari.

Un nuovo caso di morte sul lavoro in Lombardia dopo che il 2024 aveva fatto registrare 64 casi, il dato più alto dal 2019 quando furono 70. Il primo posto di questa infelice classifica spetta a Brescia con 17 morti; in Val Padana erano stati invece 5 i decessi segnalati dall’Ats.