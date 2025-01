Pizzaiolo ucciso a Napoli, ergastolo al baby boss che sparò

Condannato Francesco Pio Valda per l'omicidio di Francesco Pio Maimone, il pizzaiolo 18enne ucciso con un colpo di pistola al petto al culmine di una lite alla quale era estraneo, scoppiata per un paio di scarpe sporcate nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2023 tra gli chalet del lungomare di Napoli

Ergastolo per Fancesco Pio Valda, 21 anni, per aver ucciso durante un diverbio, nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2023 il suo coetaneo Francesco Pio Maimone, un pizzaiuolo che con la lite non c'entrava nulla ed era agli chalet di Mergellina, a Napoli, con un amico. E' quanto ha deciso la sentenza della prima sezione della corte d'Assise di Napoli (LA SENTENZA - VIDEO).