Campi Bisenzio, Maati Moubakir ucciso a coltellate: altri due arresti

Altri due arresti per l'omicidio di Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate a Campi Bisenzio (Firenze) la mattina del 29 dicembre 2024. Due giovani, 19 e 21 anni, - secondo una nota della procura - stamattina sono stati portati dai carabinieri nel carcere di Sollicciano in esecuzione di una misura cautelare con l'accusa di omicidio volontario aggravato dall'aver agito per futili motivi e con crudeltà. Analoga misura era stata eseguita nei confronti di altri tre indagati lo scorso 10 gennaio.