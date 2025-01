Dalla scuola al lavoro, la parità di genere è ancora lontana

Dall’Osservatorio “Genere e Stereotipi” di Henkel Italia emerge un Paese in cui antichi pregiudizi condizionano ancora oggi vita privata e carriera professionale, incidendo su questioni come la gestione della casa e delle finanze in famiglia, l’educazione dei figli e le scelte di lavoro. Nemmeno la Gen Z ne è immune

Gli stereotipi di genere nascono in famiglia e continuano a toccare ancora oggi sia la sfera privata che quella lavorativa: condizionano la gestione della casa, delle finanze, dell’educazione dei figli, delle scelte di lavoro. È il quadro che emerge dall’Osservatorio “Genere e Stereotipi” di Henkel Italia, che dal 2022 - in collaborazione con Eumetra - indaga un campione rappresentativo della popolazione italiana nella fascia di età compresa tra i 18 e i 55 anni tra la community del magazine online DonnaD, Amica Fidata.

Gender gap in famiglia: la distinzione dei compiti a casa

Da una rilevazione condotta tra l’autunno 2022 e febbraio 2024, a cui hanno partecipato 5mila persone, si nota innanzitutto come pregiudizi e stereotipi siano radicati tra le mura domestiche. I lavori di casa sono sempre sulle spalle delle donne? Se il 38% degli uomini dice di condividerli, solamente il 23% delle donne conferma questa versione dei fatti. Il peso differente nella gestione delle attività di casa sembra motivato dal differente contributo al reddito famigliare: il 18% degli intervistati ritiene che chi guadagna di più, cioè l’uomo nel 64% dei casi, influenzi le decisioni economiche della famiglia. Da questa tendenza si dissocia però l’80% della Gen Z, che crede che ci si debba occupare delle necessità familiari in maniera paritaria.

Gli stereotipi di genere condizionano l’educazione dei figli

Un altro campo in cui si evidenzia il retaggio di antichi stereotipi di genere è quello dell’educazione dei figli: è vero che il 62% delle madri intervistate pensa che i giocattoli “non abbiano genere”, ma va sottolineato come il 66% dei padri dichiari che non regalerebbe una bambola a un figlio maschio. Non solo: il 64% dei figli maschi dice di ricevere una “paghetta” dai genitori, mentre tra le figlie ci si ferma al 53%. Tra i ragazzi, il 64% afferma di aver ricevuto l’opportunità di studiare all’estero, mentre il 66% delle ragazze non ha mai nemmeno affrontato il tema. E se il 74% dei figli maschi può uscire di casa senza coprifuoco, per le ragazze ci si ferma al 57%.

Uomini, donne e gestione del denaro

Come anticipato, c’è poi la questione della gestione del denaro. Dalla rilevazione dell’Osservatorio 2024 si evince come solo in una famiglia su 3 i partner contribuiscono in modo paritario al reddito famigliare. Il 37% degli uomini dice inoltre di occuparsi in via esclusiva dei rapporti con la banca (percentuale che segna un +14% sul 2022) e il 38% afferma di gestire da solo le bollette e le spese della casa (+18% sul 2022).