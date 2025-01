Neonata rapita, marito Rosa Vespa: "Mia moglie ha fatto tutto da sola"

"Mia moglie ha fatto tutto da sola, anche sua madre, sua sorella e tutta la famiglia sono rimasti senza parole. La sua pancia era cresciuta e lei aveva detto che il dottore le aveva comunicato che sarebbe stato un maschietto. Il 21 gennaio è stato il giorno in cui doveva essere dimessa. Ho preso anche mezza giornata al lavoro e ci siamo arrabbiati perché lei diceva che il dottore non aveva firmato la lettera di dimissioni. Sapevo della festa preparata in casa perché anche io l'ho preparata. Dopo quello che è successo non riesco a pensare a cosa sarà dopo". Lo ha detto a Cinque minuti Moses Omogo Chidiebere, il marito di Rosa Vespa, la 52enne fermata dalla Squadra mobile di Cosenza la sera di martedì scorso con l'accusa di avere sequestrato nel tardo pomeriggio dello stesso giorno una neonata sottraendola con uno stratagemma alla madre nella clinica Sacro cuore.