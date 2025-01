Omicidio Fabio Ravasio, oggi a processo Adilma Pereira Carneiro

Si apre davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Busto Arsizio il processo per la morte del 52enne, travolto e ucciso mentre era in bicicletta lo scorso 9 agosto nel Milanese. Sul banco degli imputati ci sono otto persone, accusate a vario titolo di concorso in omicidio volontario premeditato: tra di loro c’è la compagna di Ravasio Adilma Pereira Carneiro, detta la “mantide di Parabiago”, considerata la mente del piano ordito per assassinare l’uomo ascolta articolo

Oggi, 27 gennaio, si apre davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Busto Arsizio il processo per la morte di Fabio Ravasio, travolto e ucciso mentre era in bicicletta lo scorso 9 agosto a Parabiago, nel Milanese. Sul banco degli imputati ci sono otto persone, accusate a vario titolo di concorso in omicidio volontario premeditato: tra di loro ci sono la compagna di Ravasio Adilma Pereira Carneiro, detta la “mantide” di Parabiago, il marito di lei Marcello Trifone, il figlio di lei Igor Benedito, e Fabio Oliva, meccanico e presunto ultimo amante della donna.

Le accuse Adilma Pereira Carneiro, 49enne brasiliana, è accusata di essere la mente del piano ordito per assassinare il suo compagno Fabio Ravasio. Lei continua a dichiararsi innocente. Il 9 agosto del 2024 l’uomo è stato travolto e ucciso da un’auto mentre tornava a casa in bicicletta a Parabiago: in un primo momento sembrava che Ravasio fosse rimasto vittima di un incidente e di un pirata della strada, poi è emerso che - stando alle accuse - si è trattato di un piano escogitato dalla compagna e messo in atto con l’aiuto di altri sette uomini. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la donna voleva impossessarsi dei beni di Ravasio: il giorno prima della morte del 52enne, avrebbe tentato di far registrare all'anagrafe i suoi ultimi due figli con il cognome di Ravasio, manipolando alcuni documenti. Lo scopo, secondo gli inquirenti, era di farli diventare unici eredi del patrimonio familiare e personale dell’uomo (circa 3 milioni di euro tra beni mobili e immobili). Tuttavia, mancherebbe un atto di riconoscimento formale di Ravasio nei confronti dei bambini (che in realtà sarebbero nati dalla relazione con il marito legale Marcello Trifone, da cui non ha mai divorziato). Vedi anche Omicidio Ravasio, altre "morti sospette" nella vita della compagna

Il piano Adilma Pereira Carneiro avrebbe convinto i sette uomini ad aiutarla nel suo piano, promettendo loro una parte dei beni che i suoi figli avrebbero ereditato. Il gruppo, soprattutto con l’aiuto del meccanico Fabio Oliva, secondo le ricostruzioni avrebbe rimesso in funzione la vecchia Opel Corsa nera della donna e l’avrebbe usata per mettere in scena l'incidente stradale. Alla guida della macchina che ha ucciso Ravasio, il 9 agosto, stando alle accuse c’era Igor Benedito (uno dei figli della donna) con indosso una parrucca. Nell’auto c’era anche il marito Marcello Trifone. L'amante della donna Massimo Ferretti, l'amico Mirko Piazza e il pusher Mohamed Dhabi avrebbero presidiato la strada e controllato che tutto andasse come previsto dal piano. Il genero Fabio Lavezzo, poi, avrebbe aiutato a nascondere l’auto nel box della sua casa. Vedi anche Omicidio Ravasio, fermato anche un meccanico di Parabiago

Gli arresti Le forze dell'ordine, nonostante la targa alterata, erano riusciti a risalire all’intestataria dell’auto e hanno arrestato l'intero gruppo tra il 22 e il 26 agosto. Lavezzo è stato il primo a confessare. Anche Trifone, in un interrogatorio a settembre, ha detto che a organizzare tutto era stata Adilma Pereira Carneiro dopo che Ravasio aveva capito che la donna puntava a raggirarlo e impossessarsi dei suoi beni. Carneiro, che come detto si dice innocente, dà invece la colpa di tutto a Ferretti. A fine novembre, al termine delle indagini, il pm ha chiesto il giudizio immediato per tutti gli otto componenti del gruppo. Negato il rito abbreviato Adilma Pereira Carneiro, Marcello Trifone, Igor Benedito e Fabio Oliva avevano chiesto il rito abbreviato, ma il gup del tribunale di Busto Arsizio Veronica Giacoia nelle scorse settimane ha rigettato la richiesta. Il gup, per accogliere la richiesta, avrebbe dovuto escludere l'aggravante della premeditazione che accusa e parti civili considerano pacificamente provata da intercettazioni e addirittura da sopralluoghi effettuati dal gruppo lungo il tragitto che Ravasio avrebbe percorso il giorno dell'investimento. “Siamo contenti per come è andata", aveva detto la madre di Ravasio, Annamaria Trentarossi, dopo quella udienza. La donna, con il marito Mario, si è costituita parte civile assistita dagli avvocati Barbara D'Ottavio e Francesco Arnone e dal professor Francesco Camilletti. "Il giudice ha rigettato la richiesta di ammissione al rito abbreviato - aveva commentato l'avvocato D'Ottavio -. Abbiamo superato il primo ostacolo per ottenere giustizia per Fabio".