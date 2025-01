Meteo, allerta rossa e arancione in Liguria domani 28 gennaio

Arpal conferma il progressivo peggioramento del maltempo che sta investendo la Liguria per le ore notturne, tanto da emanare un'allerta rossa per domani nel Levante Ligure. In un contesto di precipitazioni diffuse più insistenti nell'entroterra di centro-levante, il passaggio frontale vero e proprio sarà accompagnato da temporali, che potrebbero interessare anche la costa a seguito di possibili convergenze. Alla luce delle precipitazioni già in corso e delle ultime uscite modellistiche Arpal ha emanato un articolato allerta meteo-idrologica per gli effetti al suolo delle piogge diffuse: nel ponente ligure dalle 14 di oggi alle 14 di domani l'allerta sarà gialla. Da Savona a tutto il Genovesato allerta gialla dalle 14 di oggi, poi arancione dalle 18 alle 8 di domani, e infine giallo fino alle 14. Sul Levante Ligure l'allerta diventa arancione dalle 14 di oggi, poi rossa dalle 18 alle 14 di domani. Tornerà allerta arancione in serata. Nell'entroterra savonese fino alla Val Bormida allerta gialla dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani mentre nelle Valli Scrivia, d'Aveto e Trebbia allerta arancione dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani, poi gialla. Su alcune zone della Liguria piove in maniera debole, ma costante, ormai da 16 ore, con cumulate diffuse già misurate fra i 50 e i 70 millimetri, e le previsioni indicano ancora pioggia almeno fino a domani mattina. I venti meridionali avranno raffiche superiori ai 100 km/h e la mareggiata domani sarà intensa per tutto il giorno.