Bressanone, tensioni a Maturaball: 200 giovani forzano cordone polizia

Ieri sera 200 giovani hanno tentato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine incaricate di bloccare gli ingressi al Forum, dove era già stata superata la capienza massima consentita. Durante la serata, inoltre, una ragazza di 15 anni è finita in coma etilico. "Sospensione necessaria per garantire la sicurezza e l'incolumità di centinaia di ragazzi a fronte di una situazione che avrebbe potuto facilmente trasformarsi in tragedia", ha detto il questore Paolo Sartori

In tarda serata, i responsabili comunali hanno chiesto alle forze dell'ordine e agli stewards di bloccare gli ingressi al Forum, dopo che l'afflusso all'interno era ben oltre il consentito. A quel punto circa 200 giovani hanno tentato con la forza di sfondare il cordone di polizia, carabinieri e stewards. Con l'obiettivo di poter entrare, il dirigente del servizio di ordine pubblico, su disposizione del questore Paolo Sartori, ha dato l'ordine perentorio di interrompere la musica, accendere tutte le luci e prestare immediatamente assistenza medica alla 15enne e ad altri giovani in difficoltà, grazie a un'ambulanza e ai sanitari intervenuti sul posto. Dopo oltre un'ora, intorno a mezzanotte, gli oltre 200 giovani sono stati allontanati ed è stato avviato il deflusso in sicurezza dei partecipanti all'evento.

Questore: “Sospensione necessaria per garantire la sicurezza”

"Quella che doveva essere una serata di festa si è purtroppo conclusa nel peggiore dei modi, e ciò a causa della improvvisazione e della mancanza di professionalità dimostrata dagli organizzatori, nonché del comportamento violento ed incurante della salute e della sicurezza dei giovani, in buona parte minorenni, posto in essere da altri, con il rischio concreto che il tutto potesse ulteriormente degenerare", ha detto il questore Paolo Sartori. "Non è ammissibile che chi si reca in un locale pubblico per trascorre in serenità una serata debba correre rischi del genere a causa della sconsideratezza dei comportamenti di soggetti che non rispettano leggi ed istituzioni. La mia decisione di sospendere il Maturaball, in questo contesto, si è resa necessaria per garantire la sicurezza e l'incolumità di centinaia di ragazzi a fronte di una situazione che, per l'appunto, avrebbe potuto facilmente trasformarsi in tragedia", ha aggiunto Sartori.

Indagini in corso

Sono ora in corso indagini per individuare chi ha somministrato le sostanze alcooliche alla minorenne e a coloro che hanno fomentato il tentativo di forzare il dispositivo di ordine pubblico posto all'ingresso del Forum. Gli organizzatori del "Maturaball", inoltre, saranno sottoposti a sanzione per non aver rispettato le norme che regolano la vendita dei biglietti in numero superiore alla capienza del locale.