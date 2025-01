Brennero, frana sulla linea ferroviaria: passeggeri illesi ed evacuati

Cronaca

Dall’inizio del 2024 a oggi treni e trasporto locale sono stati coinvolti a livello nazionale in 42 giorni di sciopero, circa uno alla settimana. E osservando il calendario degli stop nazionali, emerge come l’impressione che gli scioperi siano frequentemente intorno ai fine settimana è spesso corroborata dai dati: anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 19 novembre