Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 gennaio: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate alle prime espulsioni dei migranti ordinate dalla Casa Bianca dopo l'insediamento dI Trump, con il Pentagono che pubblica la foto di una fila di uomini in catene imbarcati su un aereo militare. Il tycoon apre sui dazi all'Italia: "Meloni mi piace, vedremo". Poi Putin che si dice "pronto" a incontrare gli Usa per la pace in Ucraina, ma esclude Roma dal tavolo nei negoziati. Infine il risiko della finanza, con Mps che lancia un'Ops a sorpresa su Mediobanca da 13,3 miliardi di euro