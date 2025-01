Novara, tifoso precipita dalla tribuna allo stadio: è grave

Oggi pomeriggio si è verificato un incidente allo Stadio Silvio Piola di Novara, al termine della partita tra Novara e Pro Patria (Busto Arsizio) per il campionato di Serie C. Un tifoso della squadra lombarda, un uomo sulla quarantina, è precipitato dalla curva, finendo nel fossato. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in rianimazione all'ospedale di Novara. Secondo quanto appreso, sarebbe in condizioni molto gravi.

Scivolato da un’altezza di 8 metri



Da una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, intorno ai 40 anni era sul parapetto del fossato quando, forse anche per la pioggia, è scivolato da un'altezza di quasi otto metri, battendo la testa. Una prima ipotesi sulla dinamica dell'incidente fa pensare che si sia sporto eccessivamente dalla balaustra al termine della partita, dopo che la sua squadra, Pro Patria di Busto Arsizio, aveva perso l'incontro.

