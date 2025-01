Meteo, torna il maltempo in alcune Regioni: le previsioni

Le prossime ore saranno caratterizzate da un peggioramento del tempo in alcune Regioni italiane, con piogge diffuse al Nord e neve sulle Alpi sopra i 1000 metri. Al Centro-Sud, il tempo rimarrà più stabile. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni

Le prossime ore saranno caratterizzate dall'arrivo di fenomeni pre-frontali legati a una perturbazione atlantica che porterà un peggioramento del meteo in serata su alcune regioni italiane, soprattutto al Nord. Tempo più stabile al Sud e in parte del Centro. Domenica la giornata sarà contrassegnata da un rapido, ma corposo peggioramento del tempo sin dalle primissime ore del giorno. Precipitazioni diffuse dal Nordovest si sposteranno rapidamente verso il Nordest. La neve scenderà copiosa sulle Alpi mediamente sopra i 1000 metri, a quote più alte sugli Appennini. Tempo stabile, invece, al Centro-Sud. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo dei prossimi giorni, secondo iLMeteo.it.