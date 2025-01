Neonata rapita a Cosenza, i genitori: "Come se fosse nata due volte"

La "finta" gravidanza e il rapimento

Il papà della piccola Sofia definisce ”pazzia” la storia della coppia che, prima di rapire la figlia, aveva simulato una gravidanza. “Non li avevamo mai visti né sentiti nominare” dice. “Sembra che quella donna (Rosa Vespa, ndr) ci provasse da giorni, perché già da venerdì hanno detto che era entrata in clinica; dalle telecamere si vedeva”. E ancora: “Quando è entrata nella stanza eravamo tutti insieme: io, mia moglie, mia suocera e mio figlio Alessandro di 4 anni. È stata soprattutto mia suocera ad avere il sospetto perché non l'avevamo mai vista. Si è presentato dicendo che era una puericultrice che doveva pulire la bambina. Noi abbiamo detto che era stata cambiata e ci ha chiesto se fossero passate più di tre ore. Alla nostra risposta affermativa, ci ha detto: ‘allora ve la cambio’. Non potevamo pensare a tutto il resto. Sembrava serena, non c'era nulla di strano”.