Meteo, in arrivo piogge e neve: ecco dove. Le previsioni

Mentre sulle regioni del Nordovest si apriranno alcune schiarite, un ampio banco di nubi grigie e minacciose continuerà a coprire i cieli del Nordest e di molte aree del Centro. Piogge sparse interesseranno la Liguria di Levante, la Lombardia, alcuni tratti dell'Emilia Romagna e gran parte del Triveneto, dove sono attese nevicate sui rilievi alpini, con quote comprese tra 1100 e 1200 metri. Deboli piogge sparse saranno possibili anche su alcuni tratti del Centro, in particolare in Toscana e localmente tra Umbria e Marche. Verso il resto del Centro e del Sud, il tempo risulterà più asciutto, anche se con una certa variabilità, con schiarite sempre più ampie, soprattutto lungo la costa tirrenica e in Sardegna. Nel pomeriggio, il fronte instabile si sposterà verso est, portando un miglioramento nelle regioni del Nordest, dove le piogge diminuiranno progressivamente, lasciando spazio a schiarite entro sera. Deboli piovaschi persisteranno sulla Toscana settentrionale, ma anche qui il tempo migliorerà nel corso della notte