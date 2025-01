Trentino, bimba 6 anni lasciata sola per 2 ore dai genitori per sciare

È stata notata dai militari mentre si trovava da sola nei pressi di un rifugio. I genitori hanno lasciato per quasi due ore, senza controllo, la loro figlia di 6 anni in un’area pubblica per andare sciare lungo le tante piste del comprensorio sciistico. La vicenda è accaduta a Monte Elmo, a Sesto Pusteria. In vacanza nella nota località sciistica, i due genitori di origine slovacca avrebbero deciso di abbandonare temporaneamente la bambina in un rifugio, senza pensare a eventuali pericoli. Al loro ritorno hanno trovato ad aspettarli i militari, impiegati nei quotidiani servizi di vigilanza sulle piste. L'episodio non è, purtroppo, un caso isolato, affermano i Carabinieri. Sono sempre più frequenti le segnalazioni di bambini lasciati soli in luoghi pubblici da genitori che sottovalutano i rischi o scelgono di anteporre il proprio svago alla sicurezza dei figli.