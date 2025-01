Maltempo a Caltanissetta, crolla un fabbricato in centro storico

Un fabbricato di un piano è crollato a causa del maltempo in via Niscemi all'altezza del numero 136 a Caltanisetta. Sul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri e 118. L'edificio era lesionato ed era stato puntellato con una struttura di legno per sostenerlo. Era inagibile e teoricamente disabitato. La via Cappuccini, traversa di via Niscemi, dove si trova l'edificio è una strada senza uscita. Sul posto i vigili del fuoco stanno lavorando per liberare la strada e accertarsi che nel crollo non sia rimasto coinvolto qualcuno.