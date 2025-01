Maltempo, domani allerta rossa in Sardegna e arancione in Calabria

Colpita in particolare la zona orientale dell'isola, con scuole chiuse nel nuorese. Interessate però anche altre parti del territorio italiano: Puglia e Basilicata, in particolare i relativi settori centro-meridionali e ionici e soprattutto la Calabria, con allerta arancione sull'intero territorio

Il maltempo su tutta la Sardegna. È allerta rossa per rischio idrogeologico nella parte orientale della regione a causa delle abbondanti piogge previste dalle 14 fino alle 23.59 di domani, sabato 18 gennaio. La Protezione civile ha diffuso oggi un nuovo avviso per rischio idraulico e idrogeologico che riguarda tutta l'isola, ma di criticità crescente a seconda delle aree. Quella più elevata interessa, in particolare, l'Ogliastra che ricade nell'area di allerta Flumendosa Flumineddu. Il codice arancio (criticità moderata) riguarda, invece, Campidano, Iglesiente, Gallura e l'area del Tirso. Allerta gialla (criticità ordinaria) nel resto dell'isola, quindi nelle aree di Montevecchio Pischinappiu e Logudoro.

Scuole chiuse: ecco dove

A Nuoro domani, sabato 18 gennaio, tutte le scuole e le sedi universitarie resteranno chiuse a causa dell'allerta rossa. L'ha deciso il commissario straordinario Giovanni Pirisi con un'ordinanza firmata stamane, tenuto conto delle indicazioni del Centro operativo comunale convocato attivato stamane. Resteranno chiusi anche asili nidi, parchi e il cimitero, ferma restando per quest'ultimo l'agibilità per le attività di ricezione delle salme e di polizia mortuaria. Analoga ordinanza è stata firmata dal sindaco di Bitti (Nuoro), Giuseppe Ciccolini, che ha anche disposto una serie di divieti di sosta nel paese (più volte colpito da alluvioni), la chiusura del mercato settimanale di piazza Falcone e di quattro guadi nelle campagne. A Tortolì, in Ogliastra, il sindaco ha esteso anche a domani l'ordinanza di chiusura del guado del Rio Foddeddu e delle scuole di ogni ordine e grado.