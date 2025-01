Morte Ramy, un video inedito mostra l'inseguimento

Sta circolando in rete un video che per la prima volta mostra quanto avvenuto la notte tra il 23 e il 24 novembre dello scorso anno per le strade di Milano: 3 pattuglie di carabinieri all'inseguimento di Ramy Elgaml, 19 anni, e Fares Bouzidi, 22, che, in sella ad uno scooter di grossa cilindrata, cercano di dileguarsi dopo aver forzato un blocco dei militari. Nelle immagini diffuse dall'agenzia AGI i carabinieri di una delle pattuglie urtano una prima volta lo scooter, che però riusce a continuare la fuga.

Le riprese in dash-cam

All'altezza dell'incorcio tra via Ripamonti e via Quaranta, in zona Corvetto, la tragedia. L'inseguimento continua per le vie di Milano, tutto ripreso dalle dash-cam in dotazione e dalle telecamere delle zone attraversate a tutta velocità. I due ragazzi perdono il controllo del mezzo, cadendo pesantemente, forse per un contatto con la volante, ma i fatti devono ancora essere accertati da quella che è un'indagine avviata dalla Procura di Milano. Mentre sono ancora a terra, due carabinieri si dirigono verso un testimone che ha assistito alla scena da distanza ravvicinata. L'uomo affermerà poi di aver ripreso tutto ma che i militari gli hanno intimato di cancellare i video. In quell'impatto terribile Ramy perde la vita, Fares se la cava con qualche giorno di ospedale e l'accusa di omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale. Per tre carabinieri, invece, l'accusa è ancora più pesante: omicidio colposo.