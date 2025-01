Pronto soccorso, per pazienti fermi in attesa aumenta la mortalità

Introduzione

Il congestionamento dei punti di pronto soccorso negli ospedali italiani aumenta la mortalità dei pazienti. Ogni persona ferma in attesa di essere trasferita in un letto di un reparto causa in media un ritardo di almeno 12 minuti sugli accessi successivi, facendo crescere nei casi più estremi fino al 4,5% le possibilità di decesso, mentre si accumulano intanto le ore di ritardo e si moltiplicano gli altri pazienti in attesa di ricovero. È la “situazione esplosiva” di cui parla Alessandro Ricciardi, nuovo presidente Simeu (Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza).