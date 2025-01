Come si studia nelle carceri minorili italiane?

Il diritto allo studio è garantito ovunque, ma le esperienze scolastiche negli Istituti penitenziari per minorenni sono frammentate e complicate dal diffuso analfabetismo e dall’emarginazione sociale degli studenti. A centinaia di loro non sono garantiti corsi professionalizzanti e sono assenti, in generale, numeri aggregati sul tasso di abbandono scolastico. Ai docenti manca formazione specifica, ma spesso la loro esperienza compensa la carenza di fondi. “Servono più investimenti”, denuncia l’associazione Antigone