Napoli, violentata in baraccopoli: 37enne arrestato

Una donna è stata violentata a Napoli e il suo aggressore è stato arrestato. Il fatto è accaduto a pochi passi dalla baraccopoli improvvisata tra la strada e i cancelli che delimitano il porto industriale. Le sue urla hanno però attirato l'attenzione di residenti e qualcuno ha chiamato il 112. I carabinieri della sezione radiomobile di Napoli arrivano in pochi istanti. Ai militari dell'Arma la vittima, 30 anni, originaria della Guinea, ha raccontato di essere stata aggredita mentre era in una delle baracche e di essere stata costretta a subire un rapporto sessuale. Grazie alle sue indicazioni, i carabinieri hanno individuato e arrestato l'uomo, 37 anni, origini ghanesi, già noto alle forze dell'ordine. Ora è in carcere, dovrà rispondere di violenza sessuale. La vittima è stata portata in ospedale.