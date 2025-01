Le Vele di Scampia e la sfida della riqualificazione

Dalla nascita al degrado, fino allo sgombero: per la prima volta dopo 45 anni, le vele di Scampia sono vuote; si fa più vicina la prospettiva di nuovi alloggi per gli abitanti e un nuovo volto per il quartiere. Un percorso lungo e doloroso con la promessa di una riqualificazione urbanistica e sociale, che passa anche per la tragedia del 22 Luglio, che ha visto crollare un ballatoio con tre vittime e dodici feriti