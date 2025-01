Un debito da oltre 100mila euro, la disoccupazione, la fine della relazione. Una serie di eventi che hanno portato un operaio metalmeccanico dell'hinterland bergamasco sul lastrico fino a fargli pensare al suicidio come unica via d’uscita. L’uomo, 50 anni, ormai da anni era tormentato dalla mancanza di soldi per pagare il mutuo della casa, al punto che era finito a dormire in macchina. A metà dicembre la svolta con l’ammissione alla procedura “salva-suicidi”: un decreto firmato dal giudice Luca Fuzio ha cancellato tutti i suoi debiti grazie al ricorso alla legge 3 del 2012 e al supporto di Protezione sociale italiana, un servizio di pronto soccorso sociale per famiglie e imprese in difficoltà economica.