Bologna, dipendenti comunali ricevono bonus ma c'è insulto criptato

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato con entusiasmo ai dipendenti comunali la distribuzione gratuita della Card Cultura, definendola un gesto di riconoscenza per il loro impegno quotidiano ed un invito a farsi promotori della cultura bolognese. Tuttavia, quella che sembrava un'iniziativa positiva si è trasformata in una clamorosa beffa. Infatti, il codice inviato per attivare la card, che garantisce l’accesso gratuito a musei, mostre e cinema, nasconde un messaggio offensivo: "27UP1d0c0c091ion3". Sostituendo alcuni numeri con lettere simili, come spesso accade nelle password, emergono chiaramente le parole “stupido” e “cogl....”. Un dettaglio imbarazzante contenuto nella mail ufficiale firmata dallo staff Benessere organizzativo di Palazzo d’Accursio.