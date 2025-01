Minorenne prova ad aprire portellone, volo per Londra dirottato a Bari

Paura in volo e atterraggio di emergenza per un aereo partito da Antalya, in Turchia, e diretto all’aeroporto di Gatwick, a Londra. Il 27 dicembre il volo è stato costretto a dirottare sullo scalo Karol Wojtyła di Bari a causa di una minorenne di 16 anni che avrebbe minacciato il personale di bordo e provato ad aprire il portellone dell’aereo. L’aereo Easyjet è quindi atterrato alle 23.38 nel capoluogo pugliese, dove ad attendere la 16enne c’erano le forze dell’ordine che l’hanno presa in custodia. Il volo è poi ripartito il giorno successivo.