Epifania 2025, cosa fare a Torino: gli eventi

Dalle iniziative nei musei alle feste in piazza sono diverse le proposte del capoluogo piemontese per divertirsi e salutare le vacanze natalizie, in vista del ritorno a scuola o al lavoro

L’Epifania è una delle ricorrenze più attese soprattutto dai bambini: anche se porta con sé la fine del periodo delle feste, è una bella occasione per passare una giornata tutta la famiglia. A Torino in occasione dell’Epifania, il Museo A come Ambiente (MAcA) organizza un evento speciale pensato per grandi e piccini, dedicato alla creatività e alla sostenibilità, con inizio alle ore 16. I partecipanti avranno l’occasione di aiutare la Befana a creare giochi originali e scoprire come materiali semplici possano trasformarsi in oggetti divertenti ed ecologici, grazie a un pizzico di fantasia. Un’attività pensata per stimolare la creatività e sensibilizzare sull’importanza della sostenibilità ambientale.

La Befana al Museo

Anche il Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia di Torino si unisce ai festeggiamenti con l’evento Toc-toc, è arrivata la befana, che si terrà sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2025 alle 16.30. Per festeggiare la giornata, invece, le Gallerie d’Italia - Torino offrono la possibilità di partecipare a una visita speciale: visitare le sale della mostra "Mitch Epstein. American Nature" e creare uno spettacolo di luci e di ombre ispirato alla magia e ai misteri della tradizione della Befana. Attività consigliata per bambini dai 6 ai 10 anni.