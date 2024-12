Como, soggiorna in hotel ma deve scontare 6 mesi di carcere: arrestato

L’uomo doveva scontare 6 mesi di carcere per una condanna ricevuta dal Tribunale di Varese comminata e divenuta definitiva nel 2014 per una ricettazione. Agli agenti della Centrale Operativa della Questura di Como, è giunto un alert proveniente dall’inserimento nella banca dati “alloggiati web” da parte di un hotel della città e riferito al pernottamento del 51enne. Le volanti si sono recate in camera, dove hanno prelevato l’uomo e lo hanno poi portato in Questura