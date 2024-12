Treviso, sequestrati oltre 4mila vestiti contraffatti

Cinema

Da quando le star hanno iniziato ad apparire agli appuntamenti pubblici con look coerenti con quelli dei personaggi interpretati sullo schermo, il legame tra moda e cinema, da sempre strettissimo, è diventato fondamentale per catalizzare l'attenzione sui film e le serie del momento. In questo fenomeno, che è diventato una vera tendenza non solo sul red carpet, gli stylist delle celebrità hanno assunto un ruolo di primissimo piano A cura di Vittoria Romagnuolo

Timothé Chalamet ha lavorato per anni per diventare Bob Dylan sullo schermo ma l'immersione nel personaggio non è finita con l'ultimo ciak. A New York, per la première di A Complete Unknown, si è fatto realizzare da Celine abiti identici a quelli indossati dal cantante al Sundance nel 2003. Per essere uguale al cantautore ha anche sfoggiato una inedita capigliatura bionda (visibile dal berretto)