Ieri mattina una bambina di tre anni è stata investita da un'auto in corsa in piazza Durante a Milano. Al momento dell’incidente stava nel suo passeggino spinto dalla madre. L'autista, un uomo 63enne, è fuggito subito dopo l’impatto. La piccola è stata portata tempestivamente nell’Ospedale Niguarda e ha riportato traumi e contusioni al viso, ma non è in pericolo di vita. La madre, originaria del Bangladesh, è illesa. L’uomo è stato individuato nel pomeriggio e fermato dalla Polizia Locale in via Melchiorre Gioia. Ora si trova in stato di fermo in attesa della direttissima.