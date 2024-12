Stupro di Capodanno a Roma, imputato condannato a 5 anni e mezzo

La violenza avvenne ai danni di una ragazza 16enne in una villa a Roma, quartiere Primavalle, la notte di Capodanno del 2020. La procura aveva chiesto una condanna a 12 anni e sei mesi. "Io non ho fatto niente, ho la coscienza pulita. A me non mi ha ammazza niente. Io rido sempre", ha commentato l'imputato