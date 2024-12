Natale al telefono, una voce che aiuta chi è solo

Il racconto di una volontaria che risponde a Telefono Amico, un servizio che si trasforma in una vera e propria maratona di ascolto attiva 24 ore su 24 dal 24 al 26 dicembre per dare supporto a chi ha bisogno di un po' di compagnia. "In quei giorni di festa sembra debbano fare un bilancio, non solo dei mesi appena trascorsi, ma di tutta la loro vita. Non si tratta solo di persone sole, ma c’è anche chi desidera parlare ed esprimersi liberamente con uno sconosciuto", spiega Gabriella