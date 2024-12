Femminicidio Matteuzzi, psicologa radiata da Ordine: difese il killer

La psicologa Manuela Bargnesi è stata radiata dall'ordine professionale dopo aver pubblicato su TikTok un video in cui, parlando del femminicidio di Emanuela Matteuzzi, aveva difeso la posizione di Giovanni Padovani, il 28enne condannato in appello all'ergastolo per aver ucciso, la sera del 23 agosto 2022, l'ex fidanzata colpendola con martellate in testa, calci e pugni

In un video su TikTok prese le difese di Giovanni Padovani, il 28enne condannato in appello all'ergastolo per il femminicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, 56 anni. La psicologa Manuela Bargnesi è stata radiata dall'ordine professionale dopo aver pubblicato sui social un video in cui, parlando della vicenda, aveva difeso la posizione di Padovani, che la sera del 23 agosto 2022 a Bologna uccise l'ex fidanzata colpendola con martellate in testa, calci e pugni. Il procedimento disciplinare a carico della psicologa era stato avviato dopo un esposto della sorella della vittima. Bargnesi, che aveva incontrato in carcere l'assassino, nel video dichiarò di voler raccontare ai suoi follower “come sono andati realmente i fatti”, parlando di “una relazione tossica” e a suo dire di “una storia inedita che sicuramente non sentirete sui giornali”, giustificando a suo modo il responsabile.