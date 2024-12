È stato Pietro D'Orazio a decidere di raccontare quanto stesse accadendo alla figlia, vittima di stalking, prima sui social e poi alla stampa. Ora l'ex compagno di Federica D'Orazio è in carcere in attesa dell'udienza in cui verrà valutata la perizia psichiatrica. "La giustizia avrebbe dovuto essere più veloce. Oggi credo che si debba denunciare quanto prima", spiega il genitore a Sky tg24 Insider