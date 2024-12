Roma, bimba di 9 anni muore per reazione allergica a piatto di gnocchi

Il ristorante dove la famiglia ha pranzato è al centro delle prime verifiche: sarà necessario capire se abbia rispettato le norme sulla segnalazione degli allergeni, se vi siano state contaminazioni in cucina o se un errore umano abbia giocato un ruolo in questa tragedia. La bimba, infatti, allergica al frumento

È morta dopo aver mangiato un piatto di gnocchi in un ristorante a Roma. La vita di una bambina di soli 9 anni, allergica al frumento, è stata spezzata per un violento shock anafilattico con spasmi, nausea, vomito e difficoltà respiratorie. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla del Policlinico Casilino, prima, e del Gemelli poi. Il locale dove la famiglia ha pranzato è al centro delle prime verifiche: sarà necessario capire se abbia rispettato le norme sulla segnalazione degli allergeni, se vi siano state contaminazioni in cucina o se un errore umano abbia giocato un ruolo in questa tragedia.