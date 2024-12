Natale 2024, cosa fare a Palermo: gli eventi in programma

Situata sulla splendida costa del Mar Tirreno, la città è un luogo incantevole per trascorrere le vacanze natalizie. Durante la stagione natalizia, infatti, si trasforma in un luogo magico con le sue luci scintillanti, le tradizioni festive e un'atmosfera calorosa

Palermo è conosciuta per le sue bellezze storico-artistiche e per le spiagge, ma anche durante il Natale offre tantissime cose da fare e vedere, sia per i residenti che per i turisti. Ecco alcune idee.

Villaggio di Natale

Il Villaggio di Natale a Palermo è un'esperienza imperdibile per chiunque visiti la città durante le festività. Aperto dal 30 novembre al 6 gennaio, NataleLandia offrirà la magia delle feste in Piazza San Francesco di Paola. Si tratterà di un vero e proprio parco a tema natalizio con attrazioni come la pista di pattinaggio, la Casa di Babbo Natale, ma anche un teatro al coperto e un’area luna park per i bambini. Il parco è aperto tutti i giorni secondo orari variabili in base al giorno della settimana e il costo dei biglietti varia dai 10 ai 15 euro. Previsto, poi, l’ingresso gratuito per i bambini dai 0 ai 3 anni.

Concerti di Natale

I concerti di Natale a Palermo rappresentano un'occasione unica per immergersi nella magia delle festività attraverso la musica. Da non perdere il tradizionale concerto al Teatro Politeama Garibaldi, venerdì 20 dicembre alle ore 21. In alternativa, il 6 dicembre, sempre alle ore 21, sarà possibile vedere lo spettacolo A Christmas Carol, il celebre musical al Teatro Golden.

Concerti a lume di candela

Per chi ama i grandi classici del Natale, invece, sono in programma diversi concerti a lume di candela presso il Palazzo de Gregorio di Palermo. Da non perdere anche i diversi concerti di Natale organizzati nelle chiese cittadine, che offrono un’atmosfera suggestiva.