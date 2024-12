Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 dicembre: la rassegna stampa

Le aperture dei giornali sono dedicate al voto annullato in Romania per "ingerenze russe" e alla banca francese Crédit Agricole che sale al 15,1% di Banco Bpm. Stellantis, Schlein a Pomigliano: "Licenziamenti inaccettabili". Focus poi sull'avanzata dei ribelli jihadisti in Siria, che ora puntano a Damasco, e all'accordo tra Ue e Mercosur annunciato da von der Leyen. Spazio infine alla misteriosa malattia in Congo che ha mietuto 80 vittime, soprattutto bambini