Tra installazioni luminose, mercatini, cori gospel e numerose attività gratuite, il periodo natalizio diventa un'occasione perfetta per chi visita Torino di vivere l’atmosfera delle feste. Tra i luoghi simbolo di questo Natale troviamo l’Albero di Natale nel Cortile d’Onore di Palazzo Civico, visitabile ogni domenica fino al 22 dicembre, dalle ore 14.30 alle 18.30. Da non perdere anche il suggestivo Boschetto di Natale in Piazzetta Reale, illuminato per la prima volta l’8 dicembre alle ore 18.30, con un maestoso abete del Caucaso alto oltre 10 metri e vialetti che esaltano i capolavori barocchi circostanti, come la Chiesa di San Lorenzo e Palazzo Madama. E infine emozione pura per il Calendario dell’Avvento, animato ogni sera alle 17.30 dai Vigili del Fuoco in Piazza San Giovanni, con scene natalizie ispirate ai bozzetti di Emanuele Luzzati, realizzate in collaborazione con il Teatro Regio e Lastrego&Testa.

Il Villaggio di Natale in Piazza Solferino

Dal 7 dicembre al 6 gennaio, Piazza Solferino ospita il cuore delle celebrazioni natalizie: il Villaggio di Natale, con i suoi mercatini dove acquistare decorazioni e regali unici, la pista di ghiaccio per pattinare in famiglia, e l’accogliente Igloo di Babbo Natale, il centro delle attività per bambini e famiglie. Tra le iniziative spicca il progetto solidale del “Giocattolo sospeso”, in collaborazione con N.I.D.A. e Sermig, che quest’anno si arricchisce del supporto di Bontempi, donando oltre mille strumenti musicali ai bambini meno fortunati.