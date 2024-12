Natale 2024, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma

Durante il periodo natalizio il capoluogo campano offre una vasta gamma di eventi sia per i residenti sia per i visitatori

Il centro partenopeo durante le festività risplende ancora di più, per incantare tra sapori autentici, spettacoli coinvolgenti e scorci illuminati sul Golfo. Tra le cose da fare sotto Natale a Napoli, la prima imperdibile tappa, è a San Gregorio Armeno, una delle vie più celebri al mondo per i presepi artigianali. Questa antica strada romana sorge nel cuore della città, tra via dei Tribunali e la famosa Spaccanapoli. Ospita numerose botteghe ormai storiche, dove si possono ammirare maestri presepiali a lavoro, pronti a realizzare a mano statuine, che spaziano dai personaggi classici a quelli più originali e meno convenzionali, come personalità televisive, politiche o sportive. Da Totò a Pino Daniele, passando per Massimo Troisi ed Eduardo De Filippo.

La Certosa di San Martino e il presepe Cuciniello

Restando in tema di presepi, non da non perdere quello custodito nella splendida Certosa di San Martino, realizzato tra il 1887 e il 1889 da Michele Cuciniello (architetto napoletano da cui prende il nome), che ha donato la sua collezione di pastori del Settecento (composta da circa 800 pezzi) a Demetrio Salazar, all’epoca direttore del Museo di San Martino. Il presepe Cuciniello, ambientato in una finta grotta e dotato di un impianto di illuminazione che simula l’alternarsi di alba, giorno, tramonto e notte, ti impressiona per la sua grandezza e magnificenza.

Il presepe al Museo

Il Museo Nazionale di San Martino dedica un’intera sezione al presepe napoletano, tra rappresentazioni settecentesche della Natività a pezzi unici, come la trecentesca Vergine puerpera in legno.