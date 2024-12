Firenze, finta turista occupa casa su Airbnb da otto mesi

Fingendosi turista a Firenze da otto mesi occupa una casa prenotata, per tre giorni, su Airbnb. Lo racconta Maria, proprietaria dell'abitazione, nella zona di Gavinana, come riporta stamani il Corriere Fiorentino. La donna è stata raggirata da una 40enne che da mesi vive, col figlio, un cane e un gatto, illegalmente nel suo appartamento. Maria si è detta disperata ed esterrefatta, perché nessuno, né forze dell'ordine né magistratura, sembra in grado, almeno fino a oggi, di fare qualcosa per permetterle di entrare nuovamente in possesso dell'abitazione, un'attività che le consente di andare avanti.