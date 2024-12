Udine, morì schiacciata da acquasantiera: condannato maestro religione

Il giudice monocratico del Tribunale di Udine ha condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio colposo padre Ioan Marginean Cocis, direttore spirituale dell'educandato Uccellis, e assolto la dirigente scolastica, Anna Maria Zilli. E' la sentenza di primo grado pronunciata oggi nel processo per la morte di Penelope Cossàro, la bambina di 7 anni rimasta schiacciata da un'acquasantiera di marmo il 21 novembre 2019 durante un'attività con il maestro di religione, nella chiesa di Santa Chiara. L'acquasantiera, di oltre 300 chili, risalente al 1664, cadde addosso alla bimba, come è stato accertato dalla perizia, a causa della malta scadente, consumata dai secoli. Al religioso la Procura ha contestato la mancata diligenza e la scarsa sorveglianza. I genitori della vittima hanno intentato una causa in sede civile, a Trieste, contro il ministero dell'Istruzione.